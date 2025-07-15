Йозвиак назвал срок выполнения условий письма властям Грузии для сохранения безвиза с ЕС

15.07.2025 18:42





Рикард Йозвиак, главный редактор европейского бюро «Радио Свобода», на социальной платформе X написал, что срок выполнения условий властями Грузии, которые отражены в письме из Брюсселя, — конец августа этого года.



«Крайний срок письма — 31 августа», — пишет Йозвиак.



Напомним, днем ранее он сообщил, что Еврокомиссия готовит письмо с угрозой приостановить визовую либерализацию для Грузии.



Добавим, министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос Грузии во время встречи 15 июля в Брюсселе.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что 15 июля властям Грузии будет направлено письмо относительно вопроса безвизового режима с Евросоюзом.



Отметим, на данном этапе безвиз для диппаспортов грузинских обладателей приостановлено 11 странами.



Спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили назвал «позором ЕС» решение о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Это, отметил он, является нарушением международного права со стороны Евросоюза.



До этого Папуашвили заявил, что правовых оснований для приостановления безвизового режима для Грузии у ЕС нет. Он отметил, что безвизовый режим закреплен международным соглашением между Грузией и ЕС, которое предусматривает свои права и обязательства.



Напомним, 27 января 2025 года главы МИД стран-членов ЕС поддержали решение о приостановке действия визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов. Граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, «по-прежнему будут пользоваться освобождением от виз при краткосрочных поездках в ЕС».



Тогда было заявлено, что «решение было принято странами-членами <ЕС>, и теперь они сами должны внедрить его в свои внутренние правила. Так в этом плане работает Европа».



Источник: SOVA

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