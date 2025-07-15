Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Йозвиак назвал срок выполнения условий письма властям Грузии для сохранения безвиза с ЕС


15.07.2025   18:42


Рикард Йозвиак, главный редактор европейского бюро «Радио Свобода», на социальной платформе X написал, что срок выполнения условий властями Грузии, которые отражены в письме из Брюсселя, — конец августа этого года.

«Крайний срок письма — 31 августа», — пишет Йозвиак.

Напомним, днем ранее он сообщил, что Еврокомиссия готовит письмо с угрозой приостановить визовую либерализацию для Грузии.

Добавим, министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос Грузии во время встречи 15 июля в Брюсселе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что 15 июля властям Грузии будет направлено письмо относительно вопроса безвизового режима с Евросоюзом.

Отметим, на данном этапе безвиз для диппаспортов грузинских обладателей приостановлено 11 странами.

Спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили назвал «позором ЕС» решение о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Это, отметил он, является нарушением международного права со стороны Евросоюза.

До этого Папуашвили заявил, что правовых оснований для приостановления безвизового режима для Грузии у ЕС нет. Он отметил, что безвизовый режим закреплен международным соглашением между Грузией и ЕС, которое предусматривает свои права и обязательства.

Напомним, 27 января 2025 года главы МИД стран-членов ЕС поддержали решение о приостановке действия визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов. Граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, «по-прежнему будут пользоваться освобождением от виз при краткосрочных поездках в ЕС».

Тогда было заявлено, что «решение было принято странами-членами <ЕС>, и теперь они сами должны внедрить его в свои внутренние правила. Так в этом плане работает Европа».


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна