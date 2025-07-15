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Румыния находится в процессе пересмотра стратегического партнерства с Грузией - глава МИД
15.07.2025 18:48
Румыния находится в процессе пересмотра стратегического партнерства с Грузией, заявила глава МИД страны Оана Цою перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС.
Министр отметила, что Бухарест поддерживает принятие мер против Грузии, которые в будущем будет легко отменить, потому что они верят в европейский путь Грузии в долгосрочной перспективе.
Грузия и Румыния подписали декларацию о стратегическом партнерстве недавно — 11 октября 2022 года. В документе обе страны подтверждают свою решительную взаимную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности обеих стран.
Румыния выражает поддержку евроатлантическим устремлениям Грузии.
Отметим, Румыния — одна из стран ЕС, которая прекратила безвиз для грузинских обладателей диппаспортов — всего его приостановили 11 стран.
Спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили назвал «позором ЕС» решение о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Это, отметил он, является нарушением международного права со стороны Евросоюза.
До этого Папуашвили заявил, что правовых оснований для приостановления безвизового режима для Грузии у ЕС нет. Он отметил, что безвизовый режим закреплен международным соглашением между Грузией и ЕС, которое предусматривает свои права и обязательства.
Напомним, 27 января 2025 года главы МИД стран-членов ЕС поддержали решение о приостановке действия визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов. Граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, «по-прежнему будут пользоваться освобождением от виз при краткосрочных поездках в ЕС».
Тогда было заявлено, что «решение было принято странами-членами <ЕС>, и теперь они сами должны внедрить его в свои внутренние правила. Так в этом плане работает Европа».
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