Главы МИД стран ЕС не приняли решения по Грузии

15.07.2025 20:13





Главы МИД стран-членов ЕС не приняли никакого решения по Грузии. Об этом в сети Х пишет евродепутат Натали Луазо.



По словам политика, Европарламент требует, а министры иностранных дел стран ЕС «бездействуют».



«Таким образом, министры иностранных дел европейских стран не приняли никаких решений ни по Грузии, ни по Израилю. Бездействие министров контрастирует с неоднократными требованиями Европарламента. Получить большинство непросто, но нам это удается», — пишет евродепутат.



Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит письмо для официального Тбилиси с угрозой приостановить визовую либерализацию для Грузии.



15 июля министры иностранных дел ЕС должны были обсудить вопрос Грузии в Брюсселе и принять решения по введению санкций в том числе и грузинских судей.



Отметим, на данном этапе безвиз для диппаспортов грузинских обладателей приостановлено 11 странами.



Спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили назвал «позором ЕС» решение о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Это, отметил он, является нарушением международного права со стороны Евросоюза.



До этого Папуашвили заявил, что правовых оснований для приостановления безвизового режима для Грузии у ЕС нет. Он отметил, что безвизовый режим закреплен международным соглашением между Грузией и ЕС, которое предусматривает свои права и обязательства.



Напомним, 27 января 2025 года главы МИД стран-членов ЕС поддержали решение о приостановке действия визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов. Граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, «по-прежнему будут пользоваться освобождением от виз при краткосрочных поездках в ЕС».



Тогда было заявлено, что «решение было принято странами-членами <ЕС>, и теперь они сами должны внедрить его в свои внутренние правила. Так в этом плане работает Европа».





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