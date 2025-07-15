Натали Луазо: Европейские министры иностранных дел не смогли принять решение по Грузии

15.07.2025 20:22





Европейские министры иностранных дел не смогли принять решение по Грузии или Израилю, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет депутат Европарламента Натали Луазо.



Своим заявлением Луазо прокомментировал слова редактора Европейского бюро »Радио Свободы» Рикарда Йозвяка о том, что обсуждение по Грузии завершено, и министры иностранных дел Евросоюза не смогли принять »конкретное решение».



»Европейские министры иностранных дел не смогли принять решение по Грузии или Израилю. Парализованность министров противоречит неоднократным требованиям Европарламента. Несмотря на то, что достичь здесь большинства не просто, это нам порой удавалось», - пишет Луазо.





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