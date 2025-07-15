Кая Каллас: Мы не хотим причинять боль грузинскому народу отменой визовой либерализации

15.07.2025 20:29





«До сих пор мы придерживались позиции, что не хотим причинять боль грузинскому народу отменой визовой либерализации, которая действительно отразится на них», — заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по завершении заседания Совета министров иностранных дел ЕС.



Каллас задали вопрос о письме, которое, как она сообщила, будет направлено правительству Грузии. СМИ заинтересовались содержанием письма, а также тем, каков может быть следующий шаг.



«Как вы знаете, у нас действует безвизовый режим с Грузией с 2017 года — это большое преимущество, которое ЕС предоставляет странам. Соответственно, существуют рекомендации, которые Грузия не выполнила, и они указаны в седьмом отчете по оценке визовой либерализации. Я не буду сейчас зачитывать каждую из них, но, например, одно из требований — правительство Грузии обязуется обеспечивать защиту фундаментальных прав всех граждан, включая свободу ассоциации, собраний и выражения мнений, право на неприкосновенность личной жизни, участие в общественной жизни, а также недопущение дискриминации. Это только один пункт из восьми. Если правительству Грузии был дан срок до конца августа для выполнения этих рекомендаций, тогда возникает вопрос: какая будет наша реакция, если рекомендации не будут выполнены? И когда мы слышим, что семь из восьми лидеров оппозиции арестованы — это определенно не соответствует приведённому мной примеру.



До сих пор мы сохраняли позицию, что не хотим причинять боль грузинскому народу отменой визовой либерализации, которая действительно скажется на них. Но одновременно это также вопрос доверия к Европейскому союзу. Если мы даём такую привилегию и бонус стране, которая не выполняет условий, это тоже должно иметь последствия, чтобы общество увидело: правительство не идёт по европейскому пути и не относится серьёзно к статусу кандидата на членство в ЕС», — заявила Кая Каллас.





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