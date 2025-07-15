Каллас раскрыла содержание письма властям Грузии с «пунктами» для выполнения

15.07.2025 20:33





Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, раскрыла содержание письма, в котором содержатся пункты для Грузии и назван «крайний срок» их выполнения — до конца августа.



В противном случае, по ее словам, это возымеет последствия, чтобы общественность увидела, что правительство Грузии не идет по европейскому пути и не воспринимает всерьез статус кандидата в ЕС.



В частности, по словам Каллас, в письме есть рекомендации, которые были даны властям в отчете о приостановлении визового режима с Грузией.



«Что касается письма, отправленного в Грузию: как вы знаете, с 2017 года у нас действует безвизовый режим для Грузии. Это большое преимущество, которое ЕС предоставляет странам, и, следовательно, это рекомендации, которые были даны в отчете о приостановлении безвизового режима для Грузии.



Я не буду зачитывать это здесь полностью, я просто упомяну некоторые моменты. Например:



обязательства правительства Грузии — обеспечивать и защищать основные права всех граждан Грузии, включая свободу собраний и выражения мнений;

право на неприкосновенность частной жизни;

право на участие в общественных делах и запрещение дискриминации

— это только один пункт. Есть еще 8 подобных пунктов.



Итак, поскольку им был дан «крайний срок» до конца августа, чтобы выполнить это, вопрос в том, как мы будем реагировать, если рекомендации не будут выполнены? И когда мы слышим, например, что из 8 лидеров оппозиции 7 были посажены в тюрьму, это не соответствует первому пункту, который я упомянула.



Итак, до сих пор у нас была позиция, что мы не хотим навредить грузинскому народу отменой безвизового режима, который действительно важен для него, но в то же время это также вопрос доверия к ЕС.



Если у нас есть все это, и это выгодно — бонус, который мы даем стране, которая не выполняет условия. Это будет иметь последствия, чтобы общественность могла увидеть, что правительство не идет по европейскому пути и не воспринимает статус кандидата всерьез», — заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас.



Добавим, 15 июля министры иностранных дел ЕС должны были обсудить вопрос Грузии в Брюсселе и принять решения по введению санкций в том числе и грузинских судей. В итоге никаких решений принято не было.



Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит письмо для официального Тбилиси с угрозой приостановить визовую либерализацию для Грузии.



Отметим, на данном этапе безвиз для диппаспортов грузинских обладателей приостановлено 11 странами.



Спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили назвал «позором ЕС» решение о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Это, отметил он, является нарушением международного права со стороны Евросоюза.



До этого Папуашвили заявил, что правовых оснований для приостановления безвизового режима для Грузии у ЕС нет. Он отметил, что безвизовый режим закреплен международным соглашением между Грузией и ЕС, которое предусматривает свои права и обязательства.



Напомним, 27 января 2025 года главы МИД стран-членов ЕС поддержали решение о приостановке действия визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов. Граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, «по-прежнему будут пользоваться освобождением от виз при краткосрочных поездках в ЕС».



Тогда было заявлено, что «решение было принято странами-членами <ЕС>, и теперь они сами должны внедрить его в свои внутренние правила. Так в этом плане работает Европа».





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