Глава МИД Польши: визовые ограничения должны касаться лиц, ответственных за репрессии в Грузии

15.07.2025 20:43





Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что визовые ограничения должны коснуться тех, кто ответственен за репрессии в Грузии.



«Я родился во времена коммунизма. Это был авторитарный режим, который периодически давал нам возможность выехать из страны, и в то время мы были благодарны таким странам, как Австрия, Швеция, Западный Берлин, которые разрешили нам безвизовый въезд, это было нашим окном в мир.



Итак, мы считаем, что <визовые> ограничения должны быть введены в отношении тех, кто несет ответственность за репрессии, а не в отношении грузинского народа», — заявил Сикорский.



Добавим, 15 июля министры иностранных дел ЕС должны были обсудить вопрос Грузии в Брюсселе и принять решения по введению санкций в том числе и грузинских судей. В итоге никаких решений принято не было.



Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит письмо для официального Тбилиси с угрозой приостановить визовую либерализацию для Грузии.



Отметим, на данном этапе безвиз для диппаспортов грузинских обладателей приостановлено 11 странами.



Спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили назвал «позором ЕС» решение о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Это, отметил он, является нарушением международного права со стороны Евросоюза.



До этого Папуашвили заявил, что правовых оснований для приостановления безвизового режима для Грузии у ЕС нет. Он отметил, что безвизовый режим закреплен международным соглашением между Грузией и ЕС, которое предусматривает свои права и обязательства.



Напомним, 27 января 2025 года главы МИД стран-членов ЕС поддержали решение о приостановке действия визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов. Граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, «по-прежнему будут пользоваться освобождением от виз при краткосрочных поездках в ЕС».



Тогда было заявлено, что «решение было принято странами-членами <ЕС>, и теперь они сами должны внедрить его в свои внутренние правила. Так в этом плане работает Европа».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





