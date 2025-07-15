Исследование UNICEF: подросткам Грузии трудно четко выражать свои мысли, писать и критически мыслить

15.07.2025 22:48





В рамках Всемирного дня повышения квалификации молодежи UNICEF подчеркивает важность когнитивного, эмоционального и социального развития подростков и молодежи и публикует новое исследование, посвященное навыкам и компетенциям молодежи в Грузии.



При поддержке правительства Франции и в партнерстве с центрами по защите прав детей государственных и частных университетов UNICEF провел целенаправленное исследование навыков и ключевых компетенций подростков в семи регионах Грузии. Цель исследования — оценка навыков и компетенций, необходимых для продолжения образования, на основе рекомендаций Еврокомиссии.



Исследование выявило, что проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, многогранны и включают грамотность, многоязычие, научно-техническое, инженерное и математическое образование (STEM — аббревиатура, обозначающая области знаний: наука (Science), технология (Technology), инженерия (Engineering) и математика (Mathematics). В более широком смысле, STEM – это подход к обучению, который интегрирует эти четыре дисциплины, чтобы развивать у учащихся навыки критического мышления, решения проблем, творчества и сотрудничества — ред.), цифровые компетенции, личностное развитие, гражданственность, навыки предпринимательства и ментальное здоровье.



Представитель UNICEF в Грузии Йеспер Мёллер заявил, что в постоянно меняющемся мире навыки и компетентность детей и подростков важны как никогда. Они являются движущей силой будущих инноваций, экономического роста и социального прогресса.



Основные выводы исследования UNICEF



• Подростки сталкиваются со значительными трудностями в обучении грамоте — им особенно трудно четко выражать свои мысли, писать и критически мыслить.



• Этнические меньшинства сталкиваются с трудностями в знании грузинского языка, что необходимо для их включенности в учебу и развития.



• Подростки признают важность STEM, но их понимание ограничено, особенно в том, что касается практического применения науки.



• Несмотря на хорошие навыки работы с цифровыми технологиями, подростки сталкиваются с проблемами кибербезопасности, грамотности в социальных сетях и цифровыми угрозами.



• Подростки сталкиваются с трудностями в саморефлексии, консультации по вопросам карьеры и личностного роста, часто лишены мотивации по отношению к государственным и образовательным структурам.



• Ментальное здоровье остается важнейшей проблемой в связи с ограниченным доступом к услугам и необходимостью более широкого просвещения по этому вопросу.



В исследовании говорится, что для эффективного развития ключевых компетенций у учащихся необходимо укреплять формальное образование от дошкольного до высшего и поддерживать возможности неформального образования, особенно для групп, находящихся в незащищенном положении.



UNICEF подчеркивает, что, согласно исследованию, решающее значение имеет использование существующих платформ и центров по защите прав ребенка, создание доступной цифровой учебной платформы и предоставление этническим меньшинствам разнообразных возможностей для обучения.



Кроме того, поддержка профессионального образования и повышение осведомленности о ментальном здоровье как в рамках формального, так и неформального образования необходимы для всестороннего развития молодежи.



UNICEF намерен использовать результаты исследования для разработки будущих программ, направленных на поддержку развития детей и подростков и их успешного получения образования и трудоустройства.



Источник: SOVA

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