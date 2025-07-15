В мэрии Ланчхути подтверждают попытки россиян построить там «космодром», но обвиняют iFact во лжи

15.07.2025 22:57





В Ланчхути, в селе Шухути, тема строительства стартовой площадки космодрома «Колхида», о которой сообщило журналистское расследование «Ай, факт», вызвала официальную реакцию мэрии муниципалитета Ланчхути. Местные власти назвали распространённую информацию дезинформацией и обвинили «Ай, факт» в целенаправленном распространении лжи.



«Хотим прокомментировать очередную дезинформацию, распространённую iFact, согласно которой якобы в селе Шухути муниципалитета Ланчхути строится »космодром». Сообщаем общественности, что подобное строительство требует специального разрешения, которого у ООО »Севрюк-Агро» нет. В 2023 году организация обратилась в мэрию Ланчхути с заявлением о выдаче разрешения на обустройство соответствующей инфраструктуры для запуска космического спутника. Заявка была отклонена как мэрией, так и Министерством экономики и устойчивого развития. Следовательно, распространение утверждений о строительстве »космодрома» в категоричной форме — ничто иное, как беспочвенная спекуляция. Целенаправленное распространение подобных лживых сообщений направлено на введение общества в заблуждение, в чём »Ай, факт» уже не раз был уличён», — говорится в заявлении мэрии.



Согласно журналистскому расследованию «iFact», гражданки России Юлия и Мария Архиповы планируют на огороженной территории в Ланчхути создать площадку для запуска космических кораблей, а также предприятие по производству дронов и спутников. Также предполагается возможность отправки людей в космос. Для этого принадлежащая Архиповым компания «Севрюк Агро» приобрела в Ланчхути три земельных участка общей площадью до 14 000 квадратных метров. Согласно их плану, именно с этих участков должны запускаться корабли на орбиту.





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