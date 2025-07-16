Мандат спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и Грузии продлен до 31 августа 2027 года

16.07.2025 10:33





Совет Европейского союза сегодня принял решение продлить мандаты двух специальных представителей. Среди них — Магдалена Гроно, специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии.



Ее полномочия продлены до 31 августа 2027 года.



«Специальные представители ЕС назначаются Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности и утверждаются Советом. Их цель — продвигать политику и интересы ЕС в конкретных регионах и странах, а также по вопросам, представляющим важность для ЕС. Они играют активную роль в усилиях по укреплению реформ, стабильности и верховенства права», — говорится в пресс-релизе Совета Европейского союза.







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