Петер Фишер: Мы выделили более 3 млн евро, чтобы поддержать проект верховенства права Программы развития ООН в Грузии

16.07.2025 11:44





«Мы выделили более трёх миллионов евро, чтобы поддержать проект верховенства права Программы развития ООН в Грузии. Значительная часть этой суммы направлена на поддержку беженцев», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.



По его словам, через ПРООН беженцы смогут получить доступ к необходимым услугам.



«Грузия поддерживает Украину. Россия напала на Украину. Это нападение на послевоенный миропорядок в Европе, установившийся после Второй мировой войны. Мы думали, что пережили времена, когда границы менялись с применением силы или предпринимались попытки изменить их военным путём. Россия нарушила этот порядок. Мы не потерпим этого. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это касается нашей безопасности и свободы. К слову, это также касается безопасности и свободы Грузии. Мы выделили более трёх миллионов евро на поддержку проекта верховенства права ПРООН в Грузии. Большая часть этих средств направляется на поддержку беженцев, чтобы они могли помочь себе сами, имели место, где могут получить необходимые услуги, начать собственное дело. В это трудное время, когда они вынуждены были покинуть свою родину, они должны иметь возможность получать доход и выжить в этих ужасных условиях», — заявил Фишер.







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