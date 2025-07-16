Хазарадзе: Мы должны отложить личное и думать о совместной борьбе

16.07.2025 12:03





Я приветствую подписание совместного меморандума между командами «Лело – Сильная Грузия» и Гахария. Важно не оставить оппозиционных избирателей без выборов и не способствовать тому, чтобы «Грузинская мечта» без проблем завладела местным представительством во всех городах или регионах, – письмо об этом находящегося в заключении лидера «Лело – Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе распространяется в социальной сети.



Как отмечает Хазарадзе, бойкот будет способствовать укреплению «Грузинской мечты» на местном уровне.



«Я приветствую подписание совместного меморандума между командами «Лело-Сильная Грузия» и Гахария. Через 3 месяца нас ждет переломная борьба, поэтому важно не оставлять оппозиционных избирателей без выборов и не способствовать тому, чтобы «Грузинская мечта» беспроблемно присвоила местное представительство во всех городах и регионах, потому что именно это будет для нас важной опорой и плацдармом для окончательной победы.



Не стоит лишать грузинский народ рычагов. Бойкот же поможет бетонированию «Грузинской мечты», то есть российской власти, на местном уровне. Этого нельзя делать. Народу, и особенно оппозиционным избирателям, нужна защита на всех уровнях - это дополнительное поле битвы, несмотря на неравное положение.



Наша цель неизменна - добиться новых парламентских выборов и освобождения узников совести! С этим духом был оформлен меморандум, цель которого одна - борьба всегда имеет смысл, и мы не должны оставлять российскую силу без борьбы ни в одном месте.



Мы, «Лело – Сильная Грузия», всегда были инициаторами единства. Сегодня, когда российская политика полностью захватывает страну, мы должны отложить все личное и думать о совместной борьбе. Этот меморандум является тому доказательством.



Призываю всех присоединиться к этой борьбе! Мы верим в победу грузинского народа – при совместной борьбе она неизбежна!», - написал Хазарадзе.



Для справки, партии «Гахария для Грузии» и «Лело — Сильная Грузия» договорились о сотрудничестве в связи с выборами местного самоуправления. Меморандум о сотрудничестве между партиями подписали исполнительный секретарь «Гахария для Грузии» Бердия Сичинава и генеральный секретарь «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе. Как отметил Бердия Сичинава, партии «договорились о совместной борьбе и общих принципах на выборах самоуправления».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





