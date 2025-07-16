Дидье Требюк: Грузия предоставила украинским беженцам защиту, достоинство и надежду

16.07.2025 12:24





«За последние два года Грузия приняла около 30 000 украинцев, предоставив им защиту, достоинство и надежду. Украинский дом в Грузии стал символом солидарности и надежды для приехавших украинцев», — заявил постоянный координатор ООН в Грузии Дидье Требюк.



По его словам, при поддержке Программы развития ООН (ПРООН), правительства Германии и организации CARE Кавказ украинские беженцы в Грузии создали 19 новых бизнесов.



«Сегодня мы собрались в Украинском доме. Я очень рад, ведь мы собираемся вручить сертификаты 19 новым бизнесам, которые были созданы украинскими беженцами здесь, в Грузии. Я хочу отметить эту инициативу, реализуемую ПРООН совместно с CARE Кавказ и при поддержке правительства Германии. Это особенно важно, учитывая, что за последние два года Грузия приняла около 30 000 украинцев и предоставила им защиту, достоинство и надежду. Украинский дом в Грузии — это символ солидарности и надежды для украинцев, оказавшихся здесь. Они проходят обучение, чтобы восстановить свою жизнь, создать бизнес, выучить язык. Эта поддержка дала им возможность создавать рабочие места и способствовать экономическому развитию стран», — отметил Требюк.



Он подчеркнул, что беженцев нельзя рассматривать только как статистику.



«Мы должны ценить тот талант, который они приносят в страны. Сегодня мы хотим задуматься о потенциале украинцев, переселившихся в Грузию, и их вкладе в экономическое развитие страны и консолидацию общества. Я хочу поздравить агентства ООН, особенно ПРООН, которые реализуют эту инициативу при поддержке правительства Германии и CARE Южный Кавказ. Мы благодарны украинскому народу за то, что он принял нас и нашу помощь», — заявил Дидье Требюк.





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