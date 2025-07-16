Лидер «Коалиции за перемены»: «бойкот» подразумевает несотрудничество + сопротивление

16.07.2025 12:34





Находящийся в заключении лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия призывает оппозиционные партии к бойкоту предстоящих выборов в органы местного самоуправления и объясняет важность этого действия. В публикации на странице в Facebook он пишет.



«Хочу написать о злоупотреблении словом «бойкот». Вернее, о том, что мы на самом деле подразумеваем: несотрудничество + сопротивление. «Бойкот» отражается в содержании бюллетеней для голосования больше, чем в явке на выборы, то есть больше, чем в данных так называемого итогового протокола выборов: когда ни одна мейнстримовая партия не участвует, а ситуация такова, что почти все политические лидеры находятся в тюрьме, проведение легитимных выборов «априори» исключено. Участие двух мейнстримовых партий в выборах создаёт риск в этом направлении. Это очень печальная история, но, надеюсь, эта проблема останется проблемой этих партий, а не нашей родины.



Вы слышали о реальных результатах «бойкота» (помните, это эквивалентно несотрудничеству + сопротивлению)? Как это?



— Что стало причиной непризнания режима?



— Что стало причиной санкций?



— Что создало объективные предпосылки для того, чтобы протест продолжался, и чтобы была не только надежда ради реального результата, но и непоколебимой веры?



– Почему люди сидят в тюрьмах и не только не сдались, но и обрели беспрецедентное моральное превосходство?



– Почему рухнула олигархическая пирамида власти Иванишвили, которая до этого была весьма устойчива?



Тот, кто думает, что это произошло само собой, глубоко ошибается. Причинно-следственная связь такова: система, поколебленная «бойкотом» – это крах режима. Именно так, а не наоборот. Так всегда и везде, а не только в олигархической Грузии.



И наконец: когда не можешь принять рациональное решение, нужно следовать моральному императиву. Моральный императив чётко установлен для нас обществом: несотрудничество + сопротивление = «бойкот», и в этом единственно верном (и прагматически, и морально) уравнении просто нет места выборам. Олигархия должна пасть!», – пишет Гварамия.



Напомним, оппозиционные партии «Гахария за Грузию» и «Лело — Сильная Грузия» договорились о сотрудничестве в связи с выборами в органы самоуправления, которые намечены на 4 октября этого года.



Источник: SOVA

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