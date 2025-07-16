|
|
|
Посол Грузии Александр Маисурадзе провёл встречу с директором БДИПЧ/ОБСЕ
16.07.2025 12:52
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Австрия, постоянный представитель Грузии при ОБСЕ и других международных организациях, расположенных в Вене, Александр Маисурадзе провёл встречу с директором Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) Марией Теллянян.
По информации министерства иностранных дел Грузии, встреча была посвящена заявлению, опубликованному БДИПЧ 7 июля в отношении Грузии.
«Во время встречи посол ещё раз подтвердил твёрдую приверженность Грузии основным ценностям и обязательствам ОБСЕ, выразив надежду на продолжение сотрудничества, основанного на взаимном уважении.
Одновременно посол выразил обеспокоенность в связи с заявлением Марии Теллянян, которое, по его словам, к сожалению, основано на фактических неточностях и субъективных восприятиях, и не отражает реальный характер тесного сотрудничества между Грузией и ОБСЕ.
Было отмечено, что заявление директора организации не способствует формированию конструктивной предвыборной среды в стране и бросает тень на государственные институты. Кроме того, было подчёркнуто, что в заявлении прозвучали посылы, касающиеся текущих судебных процессов в стране, что может быть воспринято как вмешательство в работу независимого суда», — говорится в сообщении МИД Грузии.
Также, по информации ведомства, внимание было уделено отчёту наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам в Грузии в октябре 2024 года.
«Грузинская сторона отметила, что, к сожалению, данный отчёт стал объектом необоснованных нападок со стороны некоторых политиков из Совета Европы и Европарламента. В частности, резолюция Европарламента поставила под сомнение как сам отчёт, так и его методологию, что нанесло ущерб авторитету и репутации организации.
Грузинская сторона выразила сожаление, что на эти нападки не последовала должная реакция со стороны руководства БДИПЧ/ОБСЕ», — отмечает МИД Грузии.
В завершение встречи посол выразил готовность продолжить сотрудничество с Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в конструктивном формате.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна