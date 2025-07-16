Посол Грузии Александр Маисурадзе провёл встречу с директором БДИПЧ/ОБСЕ

16.07.2025 12:52





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Австрия, постоянный представитель Грузии при ОБСЕ и других международных организациях, расположенных в Вене, Александр Маисурадзе провёл встречу с директором Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) Марией Теллянян.



По информации министерства иностранных дел Грузии, встреча была посвящена заявлению, опубликованному БДИПЧ 7 июля в отношении Грузии.



«Во время встречи посол ещё раз подтвердил твёрдую приверженность Грузии основным ценностям и обязательствам ОБСЕ, выразив надежду на продолжение сотрудничества, основанного на взаимном уважении.



Одновременно посол выразил обеспокоенность в связи с заявлением Марии Теллянян, которое, по его словам, к сожалению, основано на фактических неточностях и субъективных восприятиях, и не отражает реальный характер тесного сотрудничества между Грузией и ОБСЕ.



Было отмечено, что заявление директора организации не способствует формированию конструктивной предвыборной среды в стране и бросает тень на государственные институты. Кроме того, было подчёркнуто, что в заявлении прозвучали посылы, касающиеся текущих судебных процессов в стране, что может быть воспринято как вмешательство в работу независимого суда», — говорится в сообщении МИД Грузии.



Также, по информации ведомства, внимание было уделено отчёту наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам в Грузии в октябре 2024 года.



«Грузинская сторона отметила, что, к сожалению, данный отчёт стал объектом необоснованных нападок со стороны некоторых политиков из Совета Европы и Европарламента. В частности, резолюция Европарламента поставила под сомнение как сам отчёт, так и его методологию, что нанесло ущерб авторитету и репутации организации.



Грузинская сторона выразила сожаление, что на эти нападки не последовала должная реакция со стороны руководства БДИПЧ/ОБСЕ», — отмечает МИД Грузии.



В завершение встречи посол выразил готовность продолжить сотрудничество с Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в конструктивном формате.





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