Каладзе: Госструктура выступает гарантом для жителей аварийного корпуса, что здание обязательно будет построено

16.07.2025 13:00





«Государственная структура выступает гарантом для жителей аварийного корпуса, что здание обязательно будет построено, это отличный шанс, и нам следует воспользоваться этой программой», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства столицы.



По словам Каладзе, муниципалитет берет на себя ответственность за то, чтобы строительство новых зданий в рамках программы было завершено.



«В большинстве случаев мы сталкиваемся с проблемой, когда жители аварийных жилых корпусов просят больше площади, чем у них есть. У муниципалитета нет средств для этого, а у нас нет полномочий предлагать жильцам больше площади, чем у них есть. Инвестор может это сделать, но в случае с муниципалитетом у нас нет ни полномочий, ни возможности сделать это», — отметил мэр.



Каладзе заявил, что понимает тех, кто не воздерживается от участия в программе, так как было много случаев, когда строительные компании, взявшие на себя обязательства много лет назад, не выполнили и не удовлетворили договоренности, достигнутые с населением.



«Я абсолютно понимаю этих людей, но в этих конкретных случаях речь идет об участии муниципалитета, речь идет о том, что мы, муниципалитет, государственная структура, стоим рядом и помогаем вам добиться того, чтобы жилой дом обязательно был построен. Самое главное, что жильцам, живущим в таких аварийных домах, не придется ничего платить. Муниципалитет предоставляет арендную плату. До завершения строительных работ вы будете обеспечены. Затем примерно через полтора, максимум через два года завершатся строительные работы, и вам предоставят квартиры в новопостроенных жилых домах такой же площади, как и те, в которых вы жили. Просто они будут полностью отремонтированы и обустроены во всех отношениях. Я думаю, что это прекрасный шанс, возможность использовать эту программу и вовлечь в нее как можно больше людей.



Я хотел бы еще раз обратиться ко всем семьям и гражданам, проживающим в аварийных корпусах, — воспользуйтесь программой замены аварийных корпусов, представленной муниципалитетом», — заявил мэр Тбилиси.





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