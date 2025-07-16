Мэр Тбилиси: никто, кроме собственника, не имеет права распоряжаться собственностью

16.07.2025 13:21





Для сноса аварийного здания необходимо стопроцентное согласие населения, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на прошедшем заседании правительства Тбилиси. Градоначальник ответил на критику о том, что гибели двух граждан из-за обвала здания на Вокзальной площади, можно было избежать, если столичные власти вовремя отреагировали на сообщения об аварийности строения.



«В последние дни было распространено много ложной информации о том, что можно заменить здание без стопроцентного согласия населения. Документом размахивали и пытались ввести общественность в заблуждение. Это абсолютная ложь. Согласно закону, никто, кроме собственника, не имеет права управлять, распоряжаться или каким-либо образом влиять на свою собственность. Только собственник имеет такое право.



Что касается постановления городского совета, которое «успешно» обсуждалось и приводилось в качестве «аргумента», ещё раз уточню. Это касается только тех случаев, когда территория геологически опасна, представляет собой проблему и проводить там какие-либо работы нецелесообразно. В таком случае мы имеем право начать процесс без стопроцентного согласия. Например, разработать проект, а не эвакуировать людей…



Аварийные здания – одна из серьёзных проблем столицы. Можно прямо сказать, что определённая часть существующих зданий в Тбилиси, которые мы насчитали, около 10 000, находятся в аварийном состоянии и им присвоены различные категории аварийности. Конечно, вышеупомянутые жилые дома требуют сноса, ремонта и замены новыми.



В 2021 году мы представили общественности наше обещание разработать конкретную программу, которая позволит нам заменить эти здания в течение многих лет. Очевидно, что никто не питает иллюзий, что можно будет заменить все аварийные здания за несколько лет, это невозможно, потому что в столице слишком много жилых домов…



У нас нет полномочий предлагать жильцам больше площади, чем у них есть сейчас. Инвестор может это сделать, но муниципалитет не имеет на это ни права, ни возможности…



Самое главное, что вам, жителям, проживающим в таких аварийных домах, ничего платить не придётся. Муниципалитет будет выплачивать арендную плату, и вам будет предоставлено жильё до завершения строительства. Строительство займёт около полутора, максимум два года. Вам предоставят квартиры в новостройках такой же площади, как и в тех, где вы жили, но они будут полностью отремонтированы и полностью благоустроены», — сказал Каладзе.





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