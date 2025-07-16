Бокучава: Решение «Лело» вызвало разочарование среди сторонников, проголосовавших 26 октября

16.07.2025 14:29





«Пакт о сотрудничестве Гахария-Хазарадзе на самом деле является пактом между двумя политическими силами и Бидзиной Иванишвили. Гахария возвращается в родное лоно, а в случае с «Лело» это вызвало разочарование, в том числе и среди тех сторонников, которые голосовали на выборах 26 октября», — заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, разочарование сторонников отразится на результатах, которые Бидзина Иванишвили зафиксирует в ходе спецоперации 4 октября, если эта спецоперация вообще состоится.



«Все согласились, включая «Лело», что парламентские выборы 26 октября были российской спецоперацией против грузинского государства. Что изменилось с тех пор? Изменилось то, что сам Мамука Хазарадзе и многие другие политические лидеры и люди, никогда не имевшие никакого отношения к политике, теперь являются политическими заключенными. Изменилось то, что избирательная среда существенно ухудшилась. Изменилось то, что теперь наша страна представляет собой действительно консолидированную диктатуру. Как парламентские выборы 26 октября могут быть спецоперацией, а так называемые выборы 4 октября — не быть очередной российской спецоперацией против грузинского народа? Я считаю, что в политике очень важна элементарная последовательность», — заявила Тина Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





