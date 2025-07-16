Состояние Георгия Бачиашвили стабильное, есть положительная динамика - адвокат

16.07.2025 14:39





По информации адвоката бывшего главы Фонда совместных инвестиций Георгия Бачиашвили Давида Джандиери, состояние Бачиашвили стабильное, есть положительная динамика, однако по-прежнему передвигается в инвалидной коляске из-за проблем с координацией.



Кроме того, Джандиери сообщил «Интерпрессньюс», что сегодня они обратятся в Пенитенциарную службу с просьбой проведения Георгию Бачиашвили всех необходимых исследований и, если медики запросят дополнительные медицинские сервисы, немедленно их предоставить.



«Состояние Георгия стабильное, есть положительная динамика, хотя он передвигается в инвалидной коляске, так как у него проблемы с координацией. Состояние его здоровья улучшается. Мы ожидаем, что через несколько дней его самочувствие ощутимо улучшится. Он остаётся под наблюдением врача.



Сегодня мы обратимся в Пенитенциарную службу и потребуем провести все полноценные исследования, необходимые для оценки его состояния, а также, если врачи порекомендуют другие дополнительные медицинские сервисы, предоставить их.



Мы также сегодня же обращаемся к Пенитенциарной службе с просьбой после выздоровления вернуть его в Руставскую тюрьму № 12. Несмотря на то, что его безопасность и здоровье под угрозой в любом учреждении, этот риск особенно повышен в том же учреждении, где имел место инцидент. Этот инцидент можно расценивать как пытки и бесчеловечное обращение. Важно минимизировать риски, и этим обусловлено наше требование.



Мы также будем требовать, чтобы он находился в камере один. Понятно, что одиночество создает для заключенного другие проблемы, однако, учитывая риски и произошедшее, ему лучше находиться одному под постоянным видеонаблюдением», — отметил Джандиери.



Для справки, бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили опубликовал письмо из Глданской тюрьмы, в котором подробно описываются обстоятельства насилия в отношении него. Как указано в заявлении Георгия Бачиашвили, нападение на него произошло 11 июля.





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