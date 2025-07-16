Двое иностранных граждан арестованы по обвинению в наркопреступлении

16.07.2025 14:56





Сотрудники департамента полиции Имерети министерства внутренних дел Грузии в результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий задержали двух граждан Украины — А.Г., 2005 года рождения, и Л.М., 1995 года рождения. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии незаконной продаже наркотиков в особо крупном размере, совершённых группой лиц по предварительному сговору.



«В ходе обыска, проведённого у обвиняемых и в их жилище, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии наркотических веществ — кокаина и метадона. Также были изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотиков: клейкие ленты, полиэтиленовые пакеты и электронные весы», — сообщили в МВД.



Расследование ведётся нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии. Преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно.







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