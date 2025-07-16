Гахария заявляет, что намерен вернуться в Грузию, но не сказал когда

16.07.2025 15:31





Лидер партии «Гахария – за Грузию» ответил на вопрос журналистки Тамар Нуцубидзе из Брюсселя по поводу своего возвращения в Грузию. «Если я буду эффективен здесь – я буду бороться здесь, если буду эффективен в тюрьме – я буду бороться в тюрьме», заявил Георгий Гахария:



«Вернусь ли я в Грузию? Конечно, собираюсь, у меня ещё запланированы визиты. Честно говоря, сложно сказать, до какой конкретно границы дойдёт безрассудство нынешней власти. Нынешняя власть опасна тем, что её безрассудство невозможно измерить. Завтра кто-то может обнаружить, что спрятано в 2–3 раза больше биткоинов, или украдено в несколько раз больше денег из «колл-центров», и произойдёт чудо.



Мы должны понимать главный фактор: утром, когда власть просыпается, она ищет биткоины и деньги, ей всё равно, как живут люди, что происходит в Евросоюзе, инфляция, им важно, в чьих находятся украденные деньги.



Что значит быть готовым к тюрьме? Я готов к борьбе, в любой форме и в любом месте. Я также готов не сдаваться вот так «Мечте»…



На мой взгляд, моё присутствие наиболее эффективно в Брюсселе, среди этих людей. Сегодня, по сути, настрой был на окончательное решение, безвиз витал в воздухе, но мы справились, и я добился этого не один, мы сделали это вместе с гражданами Грузии. Этот [безвиз] нельзя потерять, это просто зло, и «Мечта» этому будет очень рада», — сказал Георгий Гахария.





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