Председатель парламентского комитета выступил в Парламентской ассамблее АСЕАН

16.07.2025 15:34





Председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе находится с официальным визитом в Пномпене, где проходит сессия Парламентской ассамблеи стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Заседание посвящено вопросам мира и безопасности.



«Юго-Восточная Азия — один из самых богатых в историческом, культурном и этническом плане регионов мира. Поэтому её участие в решении глобальных проблем имеет огромное значение и актуальность», — заявил Николоз Самхарадзе в своём выступлении.



Председатель комитета также обратил внимание на тяжёлую ситуацию в оккупированных регионах Грузии и поблагодарил государства-члены Ассамблеи за твёрдую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Он затронул глобальные вызовы в сфере безопасности, российскую оккупацию, события в Черноморском регионе и подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права для установления мира.



«Мы наблюдаем тревожные тенденции, когда некоторые государства под предлогом урегулирования кризисов прибегают к грубой силе, что на деле лишь усугубляет конфликты и международные кризисы. Рост числа вооружённых конфликтов, в сочетании с воинственной риторикой политиков высокого ранга, представляет серьёзную угрозу глобальной безопасности. Грузия готова внести свой вклад в реализацию миротворческих инициатив», — заявил Самхарадзе.



Грузия с 2023 года является страной-наблюдателем Парламентской ассамблеи АСЕАН и регулярно участвует в мероприятиях, проводимых под её эгидой.







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