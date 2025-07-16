Еврокомиссия призывает власти Грузии выполнить рекомендации

16.07.2025 15:46





Генеральный директорат Европейской комиссии по миграции и внутренним делам направил письмо министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили.



В своем письме Главное управление по миграции и внутренним делам просит предоставить Комиссии обновленную информацию о ходе выполнения рекомендаций и, если это еще не сделано, принять соответствующие меры для решения проблем, обозначенных в рекомендациях Комиссии.



В письме также говорится, что Комиссия оценит реализацию рекомендаций в рамках следующего доклада по Механизму приостановления визового режима.



«С 2017 года Грузия пользуется безвизовым режимом с Шенгенской зоной после успешного завершения диалога по либерализации визового режима. Безвизовые поездки стали ключевой вехой в отношениях между ЕС и Грузией, принося конкретные выгоды гражданам Грузии. В соответствии со статьёй 8(4) Регламента (ЕС) 2018/1806 (Визовый регламент) и в рамках механизма приостановления безвизового режима, Европейская комиссия предоставляет полную оценку соблюдения требований визовой либерализации третьими странами, успешно завершившими соответствующий диалог. 6 декабря 2024 года Европейская комиссия приняла седьмой отчёт по механизму приостановления безвизового режима. В своём отчёте Комиссия подчеркнула серьёзные нарушения основных прав и свобод в Грузии, включая нарушения принципа недискриминации, что противоречит соответствующим европейским и международным стандартам. В связи с этим Комиссия выдвинула ряд рекомендаций, среди которых: призыв к властям Грузии отменить Закон о «прозрачности иностранного влияния»; Отмена законодательного пакета о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних»; Внесение изменений в национальную стратегию и план действий по правам человека, чтобы обеспечить полную защиту прав ЛГБТИК-людей; Отдельная рекомендация касается внесения изменений в Закон об Антикоррупционном бюро, с учётом ключевых рекомендаций Венецианской комиссии — особенно в части обеспечения независимости, политического нейтралитета и функциональности бюро.



В ответ на бездействие вашего правительства, в январе 2025 года Европейский союз принял решение о частичной приостановке Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией, а также об отмене безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов. С тех пор двенадцать государств-членов ЕС уже ввели визовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов, выданных Грузией. Другие страны-члены также планируют последовать их примеру.



Я хотел бы попросить вас проинформировать Комиссию о выполнении этих рекомендаций и, если это ещё не сделано, принять соответствующие меры для решения проблем, обозначенных во всех рекомендациях Комиссии (приложены к письму).



Я надеюсь, что грузинские власти дадут конструктивный ответ и предпримут необходимые шаги для полного выполнения рекомендаций Комиссии. Комиссия оценит степень соблюдения этих рекомендаций в рамках следующего отчёта по механизму приостановки безвизового режима.



На основании этой оценки, в случае продолжающегося несоблюдения, Комиссия может применить соответствующие меры в соответствии со статьёй 8 обновлённого Визового регламента, включая активацию механизма приостановки безвизового режима.



Я рассчитываю на ваше сотрудничество в решении этого важного вопроса и подтверждаю неизменную приверженность ЕС к прочным и основанным на ценностях отношениям с Грузией. С уважением, Беате Гминдер», — говорится в письме Генерального директората Европейской комиссии по миграции и внутренним делам.



В письме также содержится полный список рекомендаций:



1. Обеспечить и поддерживать защиту основных прав всех граждан Грузии, включая свободу объединений, собраний и выражения мнений, право на частную жизнь, участие в общественных делах, а также запрет на дискриминацию.



2. Избегать и отменить любые законодательные акты, которые могут ограничивать основные права и свободы, противоречат принципу недискриминации и не соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, отменить Закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека с целью полного обеспечения прав ЛГБТИК-персон.





3. Согласовать визовую политику Грузии с перечнем третьих стран, для граждан которых требуется виза в ЕС, особенно в отношении стран, представляющих риски незаконной миграции или угрозы безопасности для ЕС.



4. Усилить меры по сокращению числа необоснованных заявлений на убежище и случаев незаконного пребывания в странах ЕС, включая информационные кампании о правилах безвизового режима для целевых групп мигрантов, а также усиление пограничного контроля.





5. Создать Офис по возврату активов и Офис по управлению активами, продолжить усилия по выявлению, аресту, управлению, конфискации и реализации имущества.



6. Принять новую антикоррупционную стратегию и план действий, обеспечить их достаточными ресурсами, уделяя особое внимание расследованию, судебному преследованию и рассмотрению дел о коррупции на высоком уровне.





7. Внести изменения в Закон о Бюро по борьбе с коррупцией с учётом ключевых рекомендаций Венецианской комиссии – особенно в части обеспечения его эффективной независимости, политической нейтральности и расширения полномочий.



8. Привести Закон о защите персональных данных в соответствие с законодательством ЕС.





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