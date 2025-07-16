Саломе Зурабишвили: блокирование армянских грузов нарушает дух многовековой дружбы

16.07.2025 16:17





Пятый президент Грузии комментирует заявления армянских компаний, импортирующих и продающих газ о том, что с прошлой недели сотни их автомобилей были остановлены грузинскими властями по неизвестным причинам. В социальной сети X Саломе Зурабишвили пишет:



«Блокирование армянских грузов нарушает дух многовековой грузино-армянской дружбы. Грузия должна выступать в роли настоящего партнёра, а не канала давления.



Подобные действия подрывают доверие и экономическую стабильность в регионе. Это необходимо прекратить немедленно», — написала Зурабишвили.



Ранее армянские СМИ сообщали, что цена на сжиженный природный газ (СПГ), широко используемый в автомобилях в Армении, подскочила на 40% после того, как Грузия заблокировала транзит газа из России. Это препятствие последовало за аналогичным шагом, когда Грузия заблокировала экспорт армянского коньяка в Россию.



15 июля цены на сжиженный газ на насосах достигли 170 (0,44 доллара) за литр, что значительно выше предыдущего показателя в 0,31 доллара за литр.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





