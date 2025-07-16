Правительство Грузии подготовит проект по реабилитации храма Светицховели

16.07.2025 16:42





Правительство Грузии согласилось на подготовку проекта по реабилитации храма Светицховели. Работы, необходимые для проектирования — такие как временное перекрытие купола храма и установка строительных лесов внутри и снаружи — Национальное агентство по охране культурного наследия сможет закупить в упрощённом порядке, без проведения тендера.



Соответствующее распоряжение 10 июля 2025 года подписал премьер-министр от партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе.



Согласно информации Агентства по охране культурного наследия, в марте 2025 года в интерьере Светицховели зафиксирована протечка воды. Несмотря на то что «угроза проникновения воды в храм была временно устранена, необходимо провести полное обследование кровли и перестановку или замену повреждённой черепицы». В противном случае, подчёркивают в агентстве, «существует риск повторного проникновения воды».



Для содействия подготовке проектной и исследовательской документации агентство планирует на данном этапе потратить 762 тысячи лари без тендера.



Для получения разрешения на закупку в упрощённой форме ведомство обратилось в Государственное агентство закупок 23 июня 2025 года. Разрешение было выдано спустя три дня — 26 июня.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





