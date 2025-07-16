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Министр внутренних дел посетил полицейских, пострадавших в результате нападения в Гори
16.07.2025 17:35
Министр внутренних дел Гела Геладзе посетил раненых и пострадавших в результате нападения в Гори сотрудников полиции. Об этом сообщает МВД.
По данным ведомства, министр получил от врачей подробную информацию о состоянии здоровья пострадавших правоохранителей.
«Гела Геладзе побеседовал с помещенными в клинику полицейскими и пожелал им здоровья.
Вместе с министром пострадавших правоохранителей навестили первый заместитель Роланд Месхи и директор Департамента полиции Шида Картли Кахабер Мурадашвили», - сообщили в МВД.
Напомним, по данным ведомства, 16 июля текущего года в селе Хелтубани Горийского муниципалитета несколько граждан совершили нападение на сотрудников департамента полиции Шида Картли при исполнении ими служебных обязанностей. В результате трое полицейских получили ранения холодным оружием, один – повреждения в области лица различной тяжести.
Сотрудники полиции Шида Картли задержали в качестве обвиняемых 5 лиц. Ведётся расследование по части 2 статьи 353 прима Уголовного кодекса.
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