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Министр внутренних дел посетил полицейских, пострадавших в результате нападения в Гори


16.07.2025   17:35


Министр внутренних дел Гела Геладзе посетил раненых и пострадавших в результате нападения в Гори сотрудников полиции. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, министр получил от врачей подробную информацию о состоянии здоровья пострадавших правоохранителей.

«Гела Геладзе побеседовал с помещенными в клинику полицейскими и пожелал им здоровья.

Вместе с министром пострадавших правоохранителей навестили первый заместитель Роланд Месхи и директор Департамента полиции Шида Картли Кахабер Мурадашвили», - сообщили в МВД.

Напомним, по данным ведомства, 16 июля текущего года в селе Хелтубани Горийского муниципалитета несколько граждан совершили нападение на сотрудников департамента полиции Шида Картли при исполнении ими служебных обязанностей. В результате трое полицейских получили ранения холодным оружием, один – повреждения в области лица различной тяжести.

Сотрудники полиции Шида Картли задержали в качестве обвиняемых 5 лиц. Ведётся расследование по части 2 статьи 353 прима Уголовного кодекса.


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