Министерство здравоохранения выпустило рекомендации относительно жарких летних дней

16.07.2025 17:42





Министерство здравоохранения Грузии выпустило для граждан рекомендации о том, как себя вести в жаркие летние дни.



– Проветривайте помещения в течение длительного времени ночью и рано утром, когда наружная температура низкая, чтобы охладить их;



– Уменьшите проникновение тепла в дом в течение дня. Выключите искусственное освещение и экономно расходуйте электроэнергию;



– Избегайте выхода на улицу в самое жаркое время дня;



– Избегайте больших физических нагрузок;



– Не оставляйте детей и домашних животных в припаркованных автомобилях;



– Принимайте прохладный душ или ванну;



– Выходя на улицу, одевайте свободную, светлую одежду из натуральных материалов;



– Регулярно пейте много жидкости;



– Избегайте употребления алкоголя, чрезмерного количества кофеина и сахара;



– Питайтесь часто и небольшими порциями, избегайте белковой пищи;



– Если вы принимаете лекарства, спросите у врача, как они могут повлиять на терморегуляцию и баланс жидкости;



– Чтобы предотвратить солнечные ожоги, избегайте прямых солнечных лучей и загара.



Минздрав также выпускает дополнительные рекомендации для групп риска:



В ведомстве отмечают, что высокие температуры влияют на здоровье любого человека, однако к группам, наиболее уязвимым к проблемам со здоровьем, вызванным высокими температурами, относятся: новорожденные и дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и люди, которым приходится работать на открытом воздухе.



– Если у вас имеется хроническое заболевание или вы принимаете несколько лекарственных препаратов одновременно, обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу дозировки и кратности приема препаратов;



– Пейте много жидкости, исключая алкоголь, сладкие и кофеиносодержащие напитки;



– Ешьте часто и небольшими порциями. Избегайте продуктов с высоким содержанием белка;



– Если вы принимаете лекарства, храните их при температуре ниже 25°C или в холодильнике (ознакомьтесь с инструкцией по хранению);



– Помните, что сильное потоотделение может привести к выведению солей и минералов из организма. Спросите у врача, как безопасно восстановить баланс;



– Постарайтесь поддерживать прохладную среду обитания. Днем температура в помещении не должна превышать 32°С, а ночью — 24°С. Это особенно важно для групп риска, включая детей и людей старше 60 лет; Также для людей с хроническими заболеваниями;



– Постарайтесь поддерживать прохладную среду обитания. Закрывайте окна, жалюзи и шторы в течение дня, особенно на солнечной стороне. Открывайте окна на ночь и оставляйте их открытыми до утра (если это не опасно), пока не остынет;



– Если вы чувствуете головокружение, слабость, беспокойство, сильную жажду или головную боль, переместитесь в прохладное место и немедленно обратитесь за медицинской помощью.



Министерство здравоохранения выпускает отдельные рекомендации по защите детей в период высоких температур.



В ведомстве отмечают, что сильная жара в летний сезон может стать причиной различных заболеваний у детей. Максимально оберегайте ребенка от высокой температуры, наблюдайте за ним и обращайтесь к врачу, как только появятся подозрительные симптомы.



– Экстремальная жара может вызвать обезвоживание, истощение, судороги и нарушение кровообращения.



– Обратитесь к врачу, если у вашего ребенка: слабость, сильная усталость, головная боль, лихорадка, тошнота, рвота, онемение, изменения в поведении (сонливость, плохое настроение), дыхание учащенное и глубокое, чем обычно.



– Если вы заметили какой-либо из этих симптомов во время высокой температуры, переместите ребенка в прохладное место и дайте ему много жидкости.



– Наибольшему риску подвергаются дети с проблемами дыхания (астмой), сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек, диареей, а также ограниченными умственными и физическими способностями.



– Купайте ребенка в прохладной воде, пока он не почувствует себя отдохнувшим.



– В жаркое время года, особенно летом, избегайте захода в стоячие водоемы и озера и купания в них, чтобы предотвратить ряд заболеваний (туляремия и др.).



– Если вы используете вентилятор, расположите его на безопасном расстоянии от ребенка и контролируйте направление потока воздуха.



– Если вы находитесь в районе, где наблюдается активность комаров, защитите открытые участки кожи средством от насекомых и следуйте инструкциям производителя.



– Особое внимание следует уделить укусам клещей: в таких случаях следует незамедлительно обратиться к врачу и следовать соответствующим рекомендациям. Чтобы предотвратить укусы клещей, обязательно надевайте закрытую одежду, находясь в лесу или поле, и часто осматривайте свое тело во время пребывания там и по возвращении домой.



– Тщательно подвергайте термической обработке продукты питания животного происхождения для предотвращения передачи инфекционных заболеваний пищевого происхождения (сальмонеллез и др.).



– Не оставляйте продукты питания на открытом воздухе без упаковки, чтобы предотвратить их загрязнение насекомыми (мухами и т. д.).



– Не оставляйте скоропортящиеся продукты (торты, печенье и другие молочные продукты, мясные полуфабрикаты и т. д.) в открытом жарком помещении более чем на час. Соблюдайте правила хранения продуктов (особенно скоропортящихся), храните продукт в холодильнике.



– Правильная гигиена рук предотвращает кишечные и другие инфекционные заболевания, которые чаще встречаются в жаркое время года.



– Никогда не оставляйте ребенка в припаркованном автомобиле или под прямыми солнечными лучами. Даже при низких температурах температура в салоне автомобиля может быстро повышаться. Даже при открытом окне температура может повыситься на шесть градусов за десять минут.



– Если вы не можете избежать солнечного света, используйте солнцезащитный крем, содержащий УФ-фильтр, и следуйте инструкциям производителя.





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