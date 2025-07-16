Кавелашвили встретился с министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом

16.07.2025 18:26





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом.



Как сообщает администрация президента, Михаил Кавелашвили на встрече отметил, что Грузия придает большое значение стратегическому партнерству между двумя странами, которое основано на доверии, взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга.



По словам Михаила Кавелашвили, Грузия ценит неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии.



По данным администрации президента, на встрече обсуждалось интенсивное экономическое сотрудничество между Грузией и Турцией.



«Существующие проекты регионального и стратегического значения являются ярким примером эффективного стратегического сотрудничества, устойчивого развития и надёжного партнёрства между нашими странами. Надеюсь, что совместными усилиями мы выведём экономические отношения на ещё более высокий уровень», — заявил президент Грузии.



Как отметил на встрече Михаил Кавелашвили, Грузия привержена содействию миру, стабильности и доверию в регионе Южного Кавказа посредством диалога, дипломатии и сотрудничества.







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