Кобахидзе встретился с министром торговли Турции

16.07.2025 20:52





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом, который находится в Тбилиси в рамках грузино-турецкого бизнес-форума.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече была подчеркнута важность стратегического партнерства между двумя странами и отмечена позитивная динамика развития двусторонних отношений в различных областях, включая политическую и экономическую. В ходе беседы обсуждались совместные проекты регионального значения, а также положительная динамика роста товарооборота.



«Особое внимание было уделено важности мира и безопасности в регионе. Премьер-министр в очередной раз подтвердил готовность Грузии внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе посредством диалога и сотрудничества», — говорится в сообщении.



Глава правительства пригласил турецкую делегацию на V Форум Шелкового пути, который пройдет в Тбилиси 22–23 октября.



Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, министр финансов Лаша Хуцишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.







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