Кобахидзе встретился с владельцем корпорации «Indorama Corporation» Амитом Лохия

16.07.2025 21:13





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с владельцем с владельцем корпорации «Indorama Corporation» Амитом Лохия, которая является инвестором предприятия «Rustavi Azot».



По информации правительства Грузии, на встрече обсуждались осуществленные корпорацией в Грузии крупные инвестиции, а также запланированные инновации на одном из крупнейших химических предприятий по производству минеральных удобрений и промышленных химикатов «Rustavi Azot».



«Владелец корпорации поблагодарил правительство Грузии за поддержку и подчеркнул благоприятную инвестиционную среду в стране.



Глава правительства отметил, что правительство Грузии максимально способствует привлечению прямых иностранных инвестиций в страну, что отражается в экономическом росте и создании новых рабочих мест.



Indorama — одна из крупнейших корпораций в мире, объединяющая предприятия по производству минеральных удобрений, промышленных химикатов и различных химических продуктов. Корпорации принадлежит более 160 предприятий в 40 странах мира, на которых работают более 45 000 человек», — говорится в сообщении.



Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, глава аппарата правительства Леван Жоржолиани, глава наблюдательного совета «Rustavi Azot» Пракаш Кеджривал и член наблюдательного совета «Rustavi Azot» Эфрем Урумашвили.







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