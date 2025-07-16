Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с владельцем корпорации «Indorama Corporation» Амитом Лохия


16.07.2025   21:13


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с владельцем с владельцем корпорации «Indorama Corporation» Амитом Лохия, которая является инвестором предприятия «Rustavi Azot».

По информации правительства Грузии, на встрече обсуждались осуществленные корпорацией в Грузии крупные инвестиции, а также запланированные инновации на одном из крупнейших химических предприятий по производству минеральных удобрений и промышленных химикатов «Rustavi Azot».

«Владелец корпорации поблагодарил правительство Грузии за поддержку и подчеркнул благоприятную инвестиционную среду в стране.

Глава правительства отметил, что правительство Грузии максимально способствует привлечению прямых иностранных инвестиций в страну, что отражается в экономическом росте и создании новых рабочих мест.

Indorama — одна из крупнейших корпораций в мире, объединяющая предприятия по производству минеральных удобрений, промышленных химикатов и различных химических продуктов. Корпорации принадлежит более 160 предприятий в 40 странах мира, на которых работают более 45 000 человек», — говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, глава аппарата правительства Леван Жоржолиани, глава наблюдательного совета «Rustavi Azot» Пракаш Кеджривал и член наблюдательного совета «Rustavi Azot» Эфрем Урумашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна