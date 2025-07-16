Служба доходов Грузии называет ложью информацию о задержке транзита сжиженного газа в Армению

16.07.2025 21:22





Служба доходов заявляет, что распространенная в СМИ информация о повышении цен на сжиженный газ в Армении на 40% после того, как Грузия прервала транзит нефти из России в Армению, является дезинформацией и «служит для введения общественности в заблуждение, дискредитации ведомства и попытки превратить этот вопрос в политическую проблему».



В заявлении Службы доходов отмечается, что «в условиях возросшего грузооборота все таможенные процедуры в отношении транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, проводятся в особом/усиленном режиме для обеспечения их беспрепятственного проезда.



Кроме того, сотрудники таможни на всех таможенно-пропускных пунктах по всей Грузии находятся в полной готовности к оперативному проведению досмотра как физических лиц, так и легковых и пассажирских транспортных средств круглосуточно».



Служба доходов Министерства финансов подчеркивает, что распространяемые СМИ фото- и видеоматериалы (транспортные средства, загруженные нефтепродуктами) не отражают реальной ситуации на таможенных пунктах пропуска, в том числе на таможенном посту «Казбеги», где в течение короткого времени наблюдалась небольшая задержка грузовых автомобилей, которая была полностью устранена. По данным за прошлый год, в обоих направлениях через таможенный пункт «Казбеги» было оформлено 364 670 грузовых автомобилей.



Процедуры таможенного контроля находятся под строгим контролем Службы доходов Министерства финансов, и этот процесс будет продолжен в будущем. Кроме того, мы вновь призываем всех воздержаться от распространения непроверенной и ложной информации», — говорится в заявлении агентства.



«OC Media» пишет, что цена сжиженного газа в Армении выросла на 40% после того, как Грузия прервала транзит нефти из России в Армению.



По данным издания, Грузия действовала аналогичным образом, запретив экспорт армянских бренди из Армении в Россию.



По данным OC Media, во вторник цена сжиженного газа на автозаправочных станциях составила 170 армянских драмов (0,44 доллара США) за литр, что значительно выше предыдущей цены, когда литр стоил 120 армянских драмов (0,31 доллара США).



Сжиженный газ — самое распространённое и дешёвое транспортное топливо в Армении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





