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Генпрокуратура начала проверку телекомпании «Mtavari Arkhi» и ее подрядчика Sales House
16.07.2025 22:11
По данным телеканала «Mtavari Arkhi», Генеральная прокуратура Грузии начала расследование в отношении телекомпании и её подрядчика, компании Sales House.
По имеющейся информации, прокуратура потребовала полного изъятия финансовой документации, связанной с телеканалом.
Телеканал опубликовал заявление по этому поводу на своём сайте.
«Генеральная прокуратура Грузии вошла в телекомпанию «Главный канал» и её подрядчика, компанию Sales House. Прокуратура потребовала полного изъятия финансовой документации, связанной с каналом. Соответствующее постановление было передано сегодня телекомпании и Sales House.
Расследование начато на основании жалобы Гоги Курдадзе, директора, назначенного одним из основателей «Главного канала» Зазой Окуашвили, который обвиняет руководство и соучредителей канала в финансовых нарушениях.
Как мы сообщали ещё осенью прошлого года, Заза Окуашвили выдвигал ложные и необоснованные обвинения в адрес руководства и соучредителей канала, тем самым обслуживая интересы российского режима.
К сожалению, партии «Грузинская мечта» удалось добиться своей цели и закрыть главный критический канал страны через Зазу Окуашвили. Однако, похоже, давление на «Главный канал» на этом не закончилось, и режим продолжает попытки захватить… месть руководству компании и другим учредителям на основании клеветы Окуашвили.
В финансовых операциях «Главного канала» нет состава преступления, и беспристрастная прокуратура даже не стала бы начинать расследование по жалобе Курдадзе, поскольку абсурдность обвинений директора Окуашвили очевидна.
Однако мы все понимаем, что «Грузинская мечта» нацелена не на установление истины, а на реализацию собственных политических целей», — говорится в заявлении.
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