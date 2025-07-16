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Генпрокуратура сделала заявление в связи с расследованием в телекомпании «Mtavari Arkhi»


16.07.2025   23:30


Генеральная прокуратура Грузии сегодня на основании постановления судьи обратилась в телекомпанию «Mtavari Arkhi» с требованием истребовать финансовую документацию в рамках расследования, начатого по жалобе директора этой же телекомпании Георгия Курдадзе, сообщает прокуратура.

«Постановления в целях поиска и дальнейшей передачи документации и электронной информации, подлежащих получению в рамках следственных действий, были официально переданы уполномоченным представителям ООО «Главный канал» и компании-подрядчика, которым был предоставлен разумный срок для передачи документов.

Прокуратура Грузии начала расследование по фактам злоупотребления должностными полномочиями в компании, хищения и присвоения средств, принадлежащих юридическому лицу, группой лиц по предварительному сговору, а также легализации незаконных доходов.

Прокуратура Грузии будет информировать общественность о ходе и результатах расследования», — заявили в прокуратуре.


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