Гражданин Иордании задержан по обвинению в наркопреступлении

17.07.2025 10:53





В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления криминальной полиции МВД Республики Казахстан задержан гражданин Иордании М.Д., 2000 года рождения, обвиняемый в незаконном сбыте марихуаны.



По данным МВД, данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным лишением свободы.



«На основании постановления судьи сотрудниками МВД проведен ряд негласных следственных действий, в результате которых установлено, что иностранный гражданин М.Д. систематически сбывал наркотические средства. У обвиняемого были осуществлены контрольные закупки наркотических средств, которые были зафиксированы. Расследование по факту незаконного сбыта марихуаны ведется по ч. 2 ст. 273 (первая часть) и ч. 1 ст. 260 (третья часть) УКГ», — говорится в сообщении МВД.





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