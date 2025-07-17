Омбудсмен: представители Народного защитника трижды посещали задержанную Нино Даташвили

17.07.2025 11:52





Заключенная под стражу гражданская активистка Нино Даташвили 11 июля обратилась к представителям Народного защитника с просьбой не разглашать предоставленную о ней информацию, сообщает офис омбудсмена. По этой причине аппарат не разглашал персональную информацию о состоянии здоровья Даташвили, заявляют представители Народного защитника.



Представители Народного защитника посещали Нино Даташвили, находящуюся в заключении в пенитенциарном учреждении № 5, 27 июня, 11 и 16 июля. По данным аппарата омбудсмена, в ходе встречи Нино Даташвили обсуждала с представителями различные вопросы, по которым аппарат обратился в Генеральную прокуратуру Грузии, Министерство внутренних дел и Медицинский департамент Специальной пенитенциарной службы, для реагирования.



«Аппарат Народного защитника продолжает следить за правовым положением обвиняемой и примет все меры для защиты ее прав в рамках своей компетенции, установленной законодательством. Помимо вышеизложенного, Народный защитник хотел бы отреагировать на недавно распространенную заведомо ложную информацию о ведомстве, что Аппарат не реагирует своевременно на нарушения прав лиц, лишенных свободы.



Учитывая высокий общественный интерес, мы хотели бы разъяснить следующее: распространение дезинформации о действиях аппарата в социальных сетях или отдельными СМИ особенно вредит процессу защиты прав каждого заключенного.



Горячая линия Аппарата Народного защитника работает круглосуточно и реагирует в любое время суток на информацию о жестоком обращении и проблемах со здоровьем в закрытых учреждениях. Представители Народного защитника выезжают на место и реагируют. Кроме того, определяются дальнейшие меры, включая, при необходимости, привлечение врача, работающего в офисе.



Народный защитник, как Национальный механизм по предупреждению пыток, действует в первую очередь в наилучших интересах задержанных и, в соответствии с их запросами, защищает их личную информацию, включая состояние здоровья. Несмотря на высокий общественный интерес, информация обнародуется только с согласия лица, лишенного свободы.



Кроме того, следует отметить, что представители Народного защитника никогда не имели и не имеют полномочий проводить медицинские осмотры в пенитенциарных учреждениях самостоятельно. Народный защитник продолжает активно курировать защиту прав заключенных, включая право на здоровье», — говорится в заявлении.



Напомним, что Нино Даташвили была задержана 20 июня в связи с инцидентом, произошедшим в Тбилисском городском суде 9 июня. Ей предъявлено обвинение по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нападение на государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



Источник: SOVA

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