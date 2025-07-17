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Из Польши депортированы 27 граждан Грузии
17.07.2025 12:21
Из Польши были депортированы 40 граждан — из них 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдовы. Об этом сообщает польская пограничная служба.
В заявлении указано, что депортация была осуществлена принудительно в сотрудничестве с Европейской пограничной службой. Все 40 человек — 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдовы — были выдворены из страны рейсом, который состоялся 15 июля.
Как поясняет польская сторона, решение о депортации 20 граждан Грузии и 9 граждан Молдовы было принято с учётом национальных интересов страны и необходимости обеспечения общественного порядка.
По данным польской пограничной службы, один из граждан Грузии, возвращённый в страну, был судим за кражу 12 раз.
Некоторым депортированным предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, въезде в Польшу по поддельным документам, а также в содействии незаконному ввозу мигрантов в Европу — речь идёт о мигрантах, которые попадают в Польшу со стороны Беларуси.
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