Из Польши депортированы 27 граждан Грузии

17.07.2025 12:21





Из Польши были депортированы 40 граждан — из них 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдовы. Об этом сообщает польская пограничная служба.



В заявлении указано, что депортация была осуществлена принудительно в сотрудничестве с Европейской пограничной службой. Все 40 человек — 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдовы — были выдворены из страны рейсом, который состоялся 15 июля.



Как поясняет польская сторона, решение о депортации 20 граждан Грузии и 9 граждан Молдовы было принято с учётом национальных интересов страны и необходимости обеспечения общественного порядка.



По данным польской пограничной службы, один из граждан Грузии, возвращённый в страну, был судим за кражу 12 раз.



Некоторым депортированным предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, въезде в Польшу по поддельным документам, а также в содействии незаконному ввозу мигрантов в Европу — речь идёт о мигрантах, которые попадают в Польшу со стороны Беларуси.





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