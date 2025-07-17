Кобахидзе: Если встанет вопрос: мир и стабильность или безвизовый режим, мы отдадим предпочтение миру и стабильности

17.07.2025 14:03





Если встанет вопрос: мир и стабильность или безвизовый режим, мы отдадим предпочтение миру и стабильности. Это выбор грузинского народа, нам так ставят вопрос,- указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, поедет гражданин в Европу по визе или без неё, не экзистенциальный вопрос, а «то, что нам предлагают, нарушить наш мир и стабильность», это, как он отметил, уже экзистенциальный вопрос.



«У нас на все есть четкий ответ. Когда речь идет о заключенных, у нас четкий ответ: каждый из заключенных совершил конкретное преступление. Пусть начнут с этого. Пусть будут столь любезны, чтобы обосновать, если у них есть какие-либо правовые вопросы по тому или иному делу. Таких вопросов нет, и это пустые политические ультиматумы, что прискорбно.



Что касается законов, для нашей страны очень важен закон, связанный с семейными ценностями, защитой интересов несовершеннолетних, открытости. Законы о прозрачности, это закон о прозрачности революций, если кто-то хочет финансировать в Грузии революционные процессы, пусть делает это открыто, если они этого не хотят, тогда это непонятно.



Мы готовы к проведению здоровой дискуссии со всеми субъектами и по всем вопросам. Важно, чтобы грузинскому обществу Евросоюз представляли как СССР.



Что происходило в Советском союзе? Приходили директивы из Москвы, если они не исполнялись, наказывали. Чем отличается Брюссель от Москвы?! Брюссель не должен становиться похожим на Москву. Все шаги, предпринятые с моей стороны, находятся в прямом соответствии с фундаментальными правами человека. Мы ответственны за то, чтобы в Грузии были сохранены мир, стабильность и развитие. Шантаж грузинского народа из-за того, что он не вернул к власти кровавую политическую силу, является неверным.



Если кто-то так ставит вопрос, или мир и стабильность, или либерализация визового режима... То, что нам запрещали принять закон о прозрачности, говорит о том, что у нас хотят отнять мир и стабильность. Когда тебе говорят, ты не должен принимать закон, ограничивающий иностранную силу совершать революции, это значит, что тебе угрожают потерей мира и стабильности. Если встанет вопрос: мир и стабильность или безвизовый режим, разумеется, мы отдадим предпочтение миру и стабильности. Мы выбираем мир и стабильность, мы их не уступим!.. Либерализация визового режима означает, что гражданину Грузии понадобится виза для того, чтобы выехать в Европу, что касается остального, мир, стабильность, семейные ценности – это экзистенциальные вопросы. Поедет гражданин в Европу по визе или без неё, не экзистенциальный вопрос. То, что нам предлагают, нарушить наш мир и стабильность, это уже экзистенциальный вопрос. Когда неэкзистенциальный вопрос вступает в противоречие с экзистенциальным, предпочтение необходимо отдавать экзистенциальному»,- отметил премьер.





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