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Папуашвили: Брюссель нарушает международное право и наносит репутационный ущерб себе
17.07.2025 14:05
«В письме из Брюсселя фактически признаётся, что приостановка действия виз для дипломатических и служебных паспортов является нарушением международного права и соглашений», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, в письме говорится, что Еврокомиссия рекомендовала ввести визовый режим для дипломатических паспортов, поскольку проверяла соответствие требованиям общегражданских паспортов, то есть между решением о либерализации визового режима и безвизовым режимом для дипломатических паспортов нет никакой связи.
«Брюссель говорит нам: скажите, что Земля плоская. Или скажите, что мужчина может стать женщиной. Брюссель говорит нам, что наш суверенитет ничего не значит. Что наша борьба за независимость ничего не значит. Что решения о финансировании и его условиях должны приниматься в Брюсселе — тайно от нашего общества. Вот что они нам говорят. Именно в этом направлении двигались, чтобы всё это было закреплено и юридически. Именно этому положили конец соответствующие законы», — заявил Шалва Папуашвили.
На вопрос журналиста: что выберут граждане Грузии — ваши законы или безвизовый режим с ЕС? — Папуашвили ответил: «Вот это и называется ложной дилеммой».
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