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Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» будет назван на следующей неделе - Каладзе


17.07.2025   14:07


По словам мэра столицы Кахи Каладзе, на следующей неделе станет известно, кто будет кандидатом от «Грузинской мечты» на пост мэра Тбилиси.

Об этом Каладзе заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«В ближайшие дни, на следующей неделе, вы узнаете, кто будет кандидатом на пост мэра», — заявил Каха Каладзе.

На вопрос: «Месяц назад вы были очень жёсткими и намеревались победить оппозицию, а теперь отступаете?», Каладзе ответил:

«Хотите, чтобы я снова сказал вам, что я обязательно буду кандидатом и обязательно одержу над вами победу? Говорю вам. Подождите, вы всё узнаете очень скоро».


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