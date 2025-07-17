Хабеишвили: Мы должны свергнуть режим Иванишвили 4 октября

17.07.2025 17:23





«Важно, ччтобы мы все вместе обеспечили мирное свержение режима», — заявил в эфире СМИ член «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По словам Хабеишвили, внутри «Грузинской мечты» существует внутренний конфликт.



«Мы должны свергнуть режим Бидзины Иванишвили 4 октября. В противном случае будут запрещены не только партии, инакомыслие в этой стране фактически запрещено, оппозиция тоже будет запрещена, гражданское общество в тюрьме, политики в тюрьме. Он сделает всё что угодно, ничему не удивляйтесь. У нас сейчас есть единственное спасение — внутри все начали бороться друг с другом, и бывший премьер-министр, бывшие руководители СГБ и министр внутренних дел находятся в оппозиции, важно, чтобы люди использовали эту тему. Внутри у них сейчас такая грызня, что они ещё долго не придут в себя. Поэтому крайне важно, чтобы 4 октября мы все вместе обеспечили мирное свержение этого режима», — заявил Леван Хабеишвили.







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