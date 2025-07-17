Зеленский: Украина и США рассматривают «мегасоглашение»

17.07.2025 19:34





Украина и США рассматривают »мегасоглашение», по которому США будут получать украинские дроны, а Украина – американское вооружение.



Указанное заявление в беседе с The News York Post сделал президент Украины Владимир Зеленский.



По словам украинского лидера, он и президент США Дональд Трамп рассматривают »мегасоглашение», в рамках которого США будут приобретать проверенные на поле боя украинские дроны, а Украина – широкий спектр американского вооружения.



В беседе Зеленский отметил, что последняя беседа с Трампом была сфокусирована именно на этом соглашении, способном усилить воздушные технологии обеих сторон.



»Американскому народу нужна эта технология, и она должна быть в их арсенале. Думаю, что это действительно мегасоглашение, выгодное для всех, как говорится.



Мы будем готовы поделиться этим опытом с Америкой и другими европейскими партнерами,» – заявил Зеленский и подчеркнул, что эту тему украинская сторона обсуждает также с Данией, Норвегией и Германией.





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