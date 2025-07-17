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Мерц доволен решением Трампа о поставках оружия Украине
17.07.2025 19:40
Немецкий канцлер Фридрих Мерц похвалил решение американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Украине.
Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пресс-конференции, цитирует BBC, пишет "Европейская правда".
В четверг, 17 июля, Мерц и Стармер подписали новый англо-германский договор, который содержит обязательства помогать друг другу в случае вооруженного нападения.
По итогам они дали пресс-конференцию, во время которой Мерц похвалил Трампа после того, как американский лидер заявил, что отправит оружие Украине через НАТО.
Канцлер Германии убежден – это усилит давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот наконец пошел на переговоры о мире.
"Европа и США здесь действуют в одном направлении", – добавил Мерц.
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.
А командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, в свою очередь, заявил, что оборонный Альянс готовит быстрое развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украине.
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