МУС официально приветствовал присоединение Украины к Римскому статуту

17.07.2025 19:44





В штаб-квартире Международного уголовного суда (МУС) в Гааге в четверг состоялась церемония по случаю ратификации Украиной Римского статута Суда.



Об этом сообщила пресс-служба МУС, пишет "Европейская правда".



Во время церемонии председатель Международного уголовного суда судья Томоко Акане вручила послу Украины в Нидерландах Андрею Костину специальное издание Римского статута как символ приверженности верховенству права.



Кроме того, над штаб-квартирой МУС подняли флаг Украины, удостоверяющий ее членство.



"Присоединившись к Римскому статуту, Украина вступает в сообщество государств, которые стремятся положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества", – сказала Акане.



Костин в свою очередь подчеркнул, что украинский народ "испытал и продолжает испытывать невероятные испытания, но никогда не отказался от идеи, что наш общий мир должен руководствоваться законом, а не насилием".



Напомним, с 1 января 2025 года Украина стала 125-м полноправным государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС).



Украина ратифицировала Римский статут с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которой МУС не имеет юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение семи лет после ратификации.



Верховная Рада поддержала ратификацию Римского статута Международного уголовного суда 21 августа 2024 года.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда 24 августа 2024 года.





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