Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МУС официально приветствовал присоединение Украины к Римскому статуту


17.07.2025   19:44


В штаб-квартире Международного уголовного суда (МУС) в Гааге в четверг состоялась церемония по случаю ратификации Украиной Римского статута Суда.

Об этом сообщила пресс-служба МУС, пишет "Европейская правда".

Во время церемонии председатель Международного уголовного суда судья Томоко Акане вручила послу Украины в Нидерландах Андрею Костину специальное издание Римского статута как символ приверженности верховенству права.

Кроме того, над штаб-квартирой МУС подняли флаг Украины, удостоверяющий ее членство.

"Присоединившись к Римскому статуту, Украина вступает в сообщество государств, которые стремятся положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества", – сказала Акане.

Костин в свою очередь подчеркнул, что украинский народ "испытал и продолжает испытывать невероятные испытания, но никогда не отказался от идеи, что наш общий мир должен руководствоваться законом, а не насилием".

Напомним, с 1 января 2025 года Украина стала 125-м полноправным государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Украина ратифицировала Римский статут с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которой МУС не имеет юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение семи лет после ратификации.

Верховная Рада поддержала ратификацию Римского статута Международного уголовного суда 21 августа 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда 24 августа 2024 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна