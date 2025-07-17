Германия и Великобритания заключили стратегический договор

17.07.2025 20:07





Германия и Великобритания заключили стратегический договор о дружбе и двустороннем сотрудничестве — через 80 лет после окончания Второй мировой войны. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали договор в четверг, 17 июля, в Лондоне.



«Мы хотим более тесно сотрудничать в области обороны, внешней политики, а также в сфере экономической и внутренней политики», - подчеркнул Мерц.



На минувшей неделе Стармер встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как уточнило агентство Reuters, сближение наметилось и в рамках E3 - неформального механизма сотрудничества Лондона, Берлина и Парижа в области внешней политики и безопасности.



Сдерживание и оборона на северном и восточном флангах НАТО



Как отмечало ранее издание Politico, таким образом Германия может рассчитывать на помощь обеих ядерных держав, что усиливает сдерживающий потенциал Европы без опоры на США.



Кроме того, должны быть укреплены сдерживание и оборона на северном и восточном флангах НАТО. Наконец, предполагается усиление сотрудничества в области вооружений. Берлин и Лондон уже объявили в мае, что хотят совместно работать над ракетами с дальностью полета около 2000 километров.



Борьба с нелегальной миграцией



В рамках соглашения Лондон надеется на поддержку Берлина в борьбе с нелегальной миграцией. ФРГ хочет внести поправки в законодательство, чтобы положить конец «перевозке нелегальных мигрантов через Ла-Манш».



Как передали PA Media и dpa, Германия также согласилась разрешить некоторым прибывающим из Великобритании авиапассажирам проходить паспортный контроль у специальных электронных стоек — без присутствия сотрудников. Это коснется регулярно летающих в ФРГ подданных Великобритании. На всех британцев механизм распространится после того, как Германия завершит затянувшуюся модернизацию своих систем въезда и выезда EES в соответствии с нормами ЕС.



Выработка договора проходила в ходе 18 раундов переговоров



Основу оборонного пакта ФРГ и Великобритании заложили летом 2024 года Стармер и занимавший пост канцлера Германии Олаф Шольц, подписав совместную декларацию об углублении сотрудничества в области мира, безопасности и экономического роста. Затем в ходе 18 раундов переговоров были выработаны положения договора. В документе, в частности, должно было быть закреплено, что стратегическая угроза одной из стран будет представлять угрозу и для другой, уточняло Politico.





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