Ян Келли и Дэвид Кремер: Правительство в Грузии явно склоняется к Москве

17.07.2025 22:46





В знак солидарности с большинством грузин Дональд Трамп должен назначить нового посла, а Сенат принят »Акт MEGOBARI”.



Совместное заявление по этому вопросу публикуют бывший посол США в Грузии Ян Келли и бывший высокопоставленный чиновник Госдепа США Дэвид Кремер.



Как говорится в заявлении, грузинское население является одним из самых проамериканских, однако правительство этой страны «явно склоняется в сторону Москвы», оказывая давление на оппозицию и гражданское общество, оно все больше ведет себя так, как российский режим. На этом фоне Кремер и Келли считают, что динамика подобных событий «делает одним из самых важных для администрации Трампа, быстрее назначить» преемника Робин Данниган - который «будет твердо выступать против авторитарных и пророссийских действий правительства Грузии».



Вместе с тем, по мнению американских политиков, США, вместе с европейскими партнерами, должны удвоить усилия по возврату Грузии на демократический, прозападный путь, так как «есть окно для возможностей, в связи с тем, что Россия теряет свое влияние в регионе».



«После ухода с занимаемого поста Робин Данниган скоро у США не будет посла в Грузии, несмотря на то, что на протяжении многих лет Грузия была ключевым партнером США в сложном регионе, а ее население было одним из самых проамериканских. У населения и сейчас такие же взгляды, однако правительство явно склоняется в сторону Москвы, оказывая давление на оппозицию и гражданское общество, оно все больше ведет себя так, как российский режим.



Динамика подобных событий делает одним из самых важных для администрации Трампа, быстрее назначить преемника Робин Данниган - который будет твердо выступать против авторитарных и пророссийских действий правительства Грузии. Сенат США, со своей стороны, должен утвердить квалифицированного кандидата, соответствующего указанным требованиям. Сенат также должен принять законопроект, уже утвержденный Палатой представителей 5 мая, который призовет к ответу грузинские официальные лица за антиамериканские действия и выразит прискорбие за переход к авторитарному правлению.



США, вместе с европейскими партнерами, должны удвоить усилия по возврату Грузии на демократический, прозападный путь. Есть окно для возможностей, в связи с тем, что Россия теряет свое влияние в регионе. И Армения, и Азербайджан сократили свои связи с Москвой. Украина же, разумеется, борется с жестоким вторжением России…



В знак солидарности с большинством грузин Дональд Трамп должен назначить нового посла, а Сенат принят »Акт MEGOBARI”. Оба эти шага необходимы в срочном порядке, пока Иванишвили и »Грузинская мечта» еще больше не навредили своему народу и пока США навсегда не потеряли важного регионального партнера», - говорится в заявлении.





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