Самадашвили: Наша задача - принятие «Акта MEGOBARI» в поддержку грузинского народа как можно скорее

18.07.2025 11:48





Наша задача - принятие «Акта MEGOBARI» в поддержку грузинского народа как можно скорее и завершение его заключительной фазы. Именно в связи с этим мы проводим в Вашингтоне встречи с представителями обеих палат, - заявила одна из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили, которая вместе с другими представителями партии находится с визитом в США.



Как отметила Саломе Самадашвили, сегодня в США процесс принятия «Акта MEGOBARI» фактически вступает в завершающую фазу. По её словам, это очень важная законодательная инициатива, которая открывает для грузинского народа новые возможности получить от США огромную поддержку грузинской демократии, а также новые возможности в укреплении безопасности, торговых отношений и т.д.



«Вместе с этим, этот акт предусматривает задействование новых рычагов давления в отношении режима Иванишвили, и наша задача состоит в том, чтобы поддерживающий грузинский народ «Акт MEGOBARI» был прият как можно скорее и завершение его окончательной фазы. Именно в связи с этим мы проводим встречи в Вашингтоне с представителями обеих палат, с теми людьми, которые непосредственно работают над этим актом. Наша задача – обеспечить крайне важную поддержку Грузии в этот решающий исторический момент, когда Россия пытается окончательно лишить грузинский народ демократического будущего, окончательно подчинить грузинское государство и фактически упразднить суверенитет нашей страны. Американский народ, Америка всегда поддерживала нашу страну на протяжении последних 30 лет, и мы сегодня тоже питаем большую надежду, что именно поддержка США будет решающей как для освобождения политических заключенных, в том числе наших лидеров, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые сегодня являются пленниками режима, так и в поддержке широких демократических изменений в нашей стране, которые нам нужны для спасения нашего государства», - сказала Саломе Самадашвили.





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