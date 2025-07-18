Папуашвили: Если бы мы действовали по указаниям Брюсселя, мы были бы разрушенной страной

18.07.2025 11:56





«Мы действовали в национальных интересах Грузии, а не в соответствии с инструкциями Брюсселя, следуя которым, мы сегодня были бы экономически и физически разрушенной страной», — написал в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«В этих таблицах представлено сравнение экономического роста Грузии и Молдовы в 2021–2024 годах. Хотя в 2021 году Молдова вышла из экономического спада, вызванного COVID, даже сильнее нас, с экономическим ростом 13,9%, с начала войны она находится в состоянии глубокой экономической стагнации, с показателями ниже и близкими к нулю.



Если в 2021 году бюджет Грузии был на 2,4 млрд долларов больше бюджета Молдовы, то в 2025 году наш бюджет превысит бюджет Молдовы на 4,8 млрд долларов, то есть за пять лет мы удвоили разницу между бюджетами.



И все это время они предоставили Молдове [статус] кандидата, начали переговоры, обещали манну небесную и даже хотели выставить нас в качестве примера развития, а нас сделали объектом несправедливых нападок и угроз в советском стиле.



Так что же произошло? Что мы сделали или не сделали, что позволило нам стать лидером по экономическому росту по сравнению со всеми европейскими странами, в то время как в Молдове глубокая экономическая стагнация?



Ответ ясен: мы действовали в национальных интересах Грузии, а не в соответствии с указаниями Брюсселя, в случае выполнения которых сегодня мы были бы экономически и физически разрушенной страной.



Эта история должна стать уроком для всех, чтобы они поняли: никто не поставит интересы нашей страны выше своих собственных. Мы усвоили этот урок, когда Киев попросил нас официально отправить истребители; Мы усвоили этот урок, когда Брюссель потребовал от нас закрыть границу с Россией; Мы извлекаем этот урок, когда они красивыми словами говорят, что Украина является передовой фронта Евросоюза, но при этом не хотят проливать свою кровь на этом фронте», — написал Шалва Папуашвили.







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