Заявление политического совета «Грузинской мечты»

18.07.2025 12:44





Председатель партии «Грузинская мечта», премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением от имени политического совета партии, в котором говорится, что «как политическая команда, подотчетная грузинскому народу и ответственная за мир и стабильность в нашей стране, мы считаем себя обязанными подробно разъяснить общественности скрытые и не видимые на поверхности политические мотивы враждебной кампании против Грузии».



Согласно заявлению, несправедливое отношение к правительству Грузии началось после начала войны в Украине. Причиной этого, по мнению авторов заявления, стало решение правительства Грузии не вмешиваться в войну и не открывать второй фронт против России.



В заявлении отмечается, что из-за этого США расторгли подписанное с Грузией Соглашение о стратегическом партнерстве и ввели санкции против основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили по обвинению в связях с Россией.



«Именно на смену власти и поддержку оппозиции направлены все провокационные шаги, предпринимаемые европейской бюрократией во главе с Партией глобальной войны против Грузии. Только за последние несколько недель Европейский парламент принял седьмую резолюцию против нашей страны и народа в поддержку радикальной оппозиции; министры иностранных дел опубликовали совместное письмо с угрозой приостановки безвизового режима; в Брюсселе трижды состоялись дискуссии по Грузии, где обсуждались введение санкций и отмена отношений свободной торговли; и, наконец, Европейская комиссия направила письмо и поставила правительству условия, в том числе требуя отмены законов о прозрачности и защите семейных ценностей, в противном случае она грозит отменить безвизовый режим. Возникает логичный вопрос: что общего может быть между законом о прозрачности или защите семейных ценностей и либерализацией визового режима? Очевидно, эти два вопроса не связаны между собой, но евробюрократия, координируемая Партией глобальной войны, пытается найти какую-то основу для своего шантажа и давления», — говорится в заявлении.



В заявлении политического совета «Грузинской мечты» говорится, что угроза втягивания Грузии в войну остается высокой, поэтому давление на грузинское правительство продолжается.



«Что касается роли США в текущих процессах, то, безусловно, отношение нынешней администрации к Грузии радикально изменилось и прекращено несправедливое отношение, унаследованное от предыдущей администрации и ныне ещё более резко продолжающееся руками официального Брюсселя по отношению к нашей стране. Мы неоднократно заявляли и подтверждаем ещё раз, что желаем президенту Трампу успехов в борьбе с Глубинным государством. Однако мы также сохраняем обоснованные сомнения в том, что эта борьба может завершиться не поражением Глубинного государства, а его ребрендингом, целью которого может стать сдвиг США в сторону и втягивание Европы в российско-украинскую войну со всей мощью, а в конечном итоге – одновременное уничтожение и Европы, и России. Все это покажет время, однако, справедливости ради следует отметить, что нынешняя администрация ничего не сделала для исправления ошибок своей предшественницы в отношении Грузии, несправедливо введённые санкции всё ещё действуют, а наше открыто заявленное желание начать наши отношения с чистого листа остаётся без ответа. Мы еще раз выражаем искреннее желание, чтобы президент Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний и уничтожил Глубинное государство, в противном случае Глубинное государство, та самая Партия глобальной войны, уничтожит не только Америку, как отметил сам Дональд Трамп, но и Европу», — говорится в заявлении.





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