Папуашвили: проблема не в нас, а в ЕС — мы видим движение нынешнего руководства ЕС в сторону СССР

18.07.2025 12:46





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что при нынешнем руководстве ЕС движется в сторону Советского союза. По его словам в сегодняшнем руководстве и среди его членов, в частности, много бывших советских республик (имеется ввиду политэлита стран Балтии — ред.).



«Несмотря на их попытки отгородиться от своего советского прошлого и изъять его из своей собственной истории — я имею в виду страны Балтии — и, так сказать, перескочить через эту часть своей истории, кажется, что некоторые навыки были заимствованы у Советского Союза некоторыми представителями политической элиты.



Мы видим прямое вмешательство в выборы в Грузии. Можете ли вы представить, что министр иностранных дел Грузии госпожа Мака Бочоришвили приедет в Эстонию и примет участие в каком-нибудь митинге оппозиции, если не радикальной?! Вы можете себе представить, что произойдет. Они сделают умные лица и скажут, что это противоречит европейским ценностям, а когда сами делают это, то для них это — обычный момент», — заявил Папуашвили.



По словам главы грузинского парламента, противостояние с Брюсселем порождено полномасштабным вторжением РФ в Украину (он подразумевается «требование» Запада от Грузии открыть «второй фронт», от чего в партии Иванишвили отказались, и теперь ЕС их за это «наказывает» — ред.). Поэтому в «Мечте» надеются, что с окончанием войны эти обстоятельства изменятся.



«В любом случае, все вернется на круги своя. По крайней мере, нормализуется и вот почему: на самом деле, проблема не в нас, проблема сегодня в ЕС. Эта война вытолкнула Европейский союз, Брюссель, из европейского русла. Мирный проект внезапно оказался перед лицом войны, в том числе потому, что политическая элита не была к ней готова и не созрела, что привело к некоторой путанице в отношении роли ЕС.



Рассматривая США как главного гаранта безопасности на европейском континенте, сегодня мы видим, что у США другая политика в этом отношении. Из того, что мы видим сегодня, мирный проект внезапно превратился в милитаристский проект.



Мы видим, что какой-то старый термин, знакомый со времен холодной войны, — тяга вооружить разные страны, и Евросоюз, который задумывался как мирный проект, на самом деле проходит милитаристский путь, благодаря нынешнему руководству Брюсселя, которое к этому не приспособлено, и именно поэтому они предпринимают какие-то крайние, необдуманные шаги, в том числе и в отношении Грузии», — заключил Папуашвили.





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