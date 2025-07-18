Георгий Гахария объяснил, почему планирует участвовать в предстоящих выборах

18.07.2025 12:55





Председатель оппозиционной партии «Гахария – За Грузию» рассказал в эфире телеканала «Пирвели» о причинах своего участия в предстоящих выборах в органы местного самоуправления 2025 года. Он называет бессмысленными разговоры о легитимации «Грузинской мечты» с помощью участия в выборах.



«Я убеждён, что это правильный и единственно верный путь... Я уважаю решение каждого, но я уверен в принятом нами решении. Вызов для всех нас – мой, ваш, каждого гражданина Грузии, заключается в том, что сегодня, к сожалению, у «Грузинской мечты» гораздо больше избирателей, чем она заслуживает. Это факт, и пока мы не посмотрим этому в лицо и не признаем объективную реальность, мы не сможем двигаться вперёд. Мы должны понимать, что никакой бойкот или что-либо ещё не будет иметь смысла, пока мы не добьёмся сокращения числа избирателей «Мечты». Это невозможно, пока мы не дойдём до каждого избирателя, каждой семьи», – сказал Георгий Гахария.



На вопрос журналиста о том, как сейчас можно решить эту проблему, Георгий Гахария ответил:



«Это ежедневная задача. Если мы этого не добьёмся, то кто бойкотирует, а кто нет, не будет иметь никакого значения – наша главная проблема в том, что у «Мечты» больше избирателей, чем она заслуживает, и в этом виновата и оппозиция. Пока мы не решим эту проблему, никто из-за рубежа или внутри страны нам не поможет. Если вы думаете, что мы чего-то добьёмся, бойкотируя и лежа где-нибудь у моря с шампанским, то мы ничего не добьёмся... Если мы не пойдём к этим людям и не объясним им, особенно сейчас, жертвами какой дезинформации, лжи и пропаганды они стали, нам остаётся только надеяться, что мы объявим бойкот, и у них (выборов) не будет легитимности. При чём тут муниципальные выборы и легитимность?!»



Выборы в органы местного самоуправления состоятся 4 октября. «Сильная Грузия» и «Гахария – За Грузию» намерены участвовать в этих выборах, ранее они подписали меморандум о сотрудничестве.



«Коалиция за перемены», «Единство – Национальное движение», федералисты и другие крупные оппозиционные политические объединения отказываются участвовать в этих выборах.





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